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Суперник Гвоздика! Бівол – Сміт: де дивитися онлайн чемпіонський бій

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Російський боксер Дмитро Бівол у суботу, 9 березня, проведе захист чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у напівважкій вазі.

Суперником представника РФ стане 29-річний американець Джо Сміт-молодший. Поєдинок відбудеться в американській Вероні (штат Нью-Йорк). Орієнтовний час початок бою – о 6:00 ранку неділі, 10 березня, за київським часом.

Дмитро Бівол

Дмитро Бівол

Побачити протистояння одного з можливих суперників українського чемпіона Олександра Гвоздика з бійцем із США можна буде в прямій трансляції на російському каналі "Матч ТВ". Крім того, поєдинок буде показано в ефірі тематичного "Матч! Боєць".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в напівважкій ваговій категорії може бути організовано турнір за звання абсолютного чемпіона світу в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії.

Нагадаємо, українець Олександра Гвоздик є володарем пояса WBC, а три інших титули належать бійцям з Росії – Сергію Ковальову (WBO), Артуру Бетербієву (IBF) та Дмитру Біволу (WBA).

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Читайте всі новини по темі "WBA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WBA
Особа
Дмитро Бівол
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