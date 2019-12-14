Суперник для Ломаченка! Де дивитися бій Коммi – Лопес

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі (до 61,2 кг) Річард Коммi (29-2, 26 KO) в ніч на неділю, 15 грудня, буде битися з зухвалим проспектом Теофімо Лопесом (14-0, 11 KO).

Со-головний поєдинок на вечорі боксу в Нью-Йорку пройде на арені Madison Square Garden. В Україні показ стартує о 02:55. Основні бої карда почнуться приблизно о 04:00.

Пряму телетрансляцію з Америки організовує російський телеканал "Матч! Боєць".

Відзначимо, що переможець бою Коммi – Лопес битиметься з Василем Ломаченком за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум назвав несподіване місце проведення наступного поєдинку українця.

У червні цього року Коммi (29-2, 26 КО) переміг ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

У липні Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), який обіцяв убити українця Василя Ломаченка в рингу, здобув непросту перемогу над японцем Масайоші Накатані (18-1, 12 КО).

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