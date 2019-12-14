Головна Новини
14 грудня • оновлено в 16:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Суперник для Ломаченка! Де дивитися бій Коммi – Лопес

660
Читати матеріал російською

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі (до 61,2 кг) Річард Коммi (29-2, 26 KO) в ніч на неділю, 15 грудня, буде битися з зухвалим проспектом Теофімо Лопесом (14-0, 11 KO).

Со-головний поєдинок на вечорі боксу в Нью-Йорку пройде на арені Madison Square Garden. В Україні показ стартує о 02:55. Основні бої карда почнуться приблизно о 04:00.

Пряму телетрансляцію з Америки організовує російський телеканал "Матч! Боєць".

Відзначимо, що переможець бою Коммi – Лопес битиметься з Василем Ломаченком за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Новини
Суперник Ломаченка! Коммі – Лопес: прогноз на чемпіонський бій

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум назвав несподіване місце проведення наступного поєдинку українця.

У червні цього року Коммi (29-2, 26 КО) переміг ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

У липні Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), який обіцяв убити українця Василя Ломаченка в рингу, здобув непросту перемогу над японцем Масайоші Накатані (18-1, 12 КО).

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Максим Богданов
Особи
Рiчард Коммi Теофімо Лопес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги