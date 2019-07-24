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Супербій Усик - Джошуа: букмекери різко змінили котирування на переможця

11.2т Читати матеріал російською

Букмекерські контори істотно підвищили котирування на перемогу Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) в теоретичному бою проти Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Очікується, британець і українець вийдуть в ринг в майбутньому році в разі, якщо Ентоні вдасться перемогти Руїса в матчі-реванші.

Поставити на перемогу Ентоні можна з коефіцієнтом 1,20 (було – 1,50). Тріумф ж Усика оцінюється показником 4,60 (було – 2,50). Коефіцієнт на нічию тепер досягає рівня 25,00 (було – 26,00).

Супербій Усик - Джошуа: букмекери різко змінили котирування на переможця

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Бій Усик - Джошуа: екс-тренер Кличка розповів, хто переможе

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа сенсаційно програв свої титули в бою з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим (32-1, 21 КО).

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша прийняв рішення про перехід в суперважку вагу, але через пошкодження біцепса, його дебют в супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

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Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа
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H Ya
H Ya
Не супербой, а супермудак Усик.
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