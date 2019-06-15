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"Створить проблеми": Ломаченка попередили про небезпеку

9.5тЧитати матеріал російською

Американський боксер Теофімо Лопес (12-0, 11 KO) застеріг чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василя Ломаченка, щоб той не чекав легкого бою з Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО).

"Створить проблеми": Ломаченка попередили про небезпеку

"Кемпбелл – класний чувак, скромна особистість, ми спарингували з ним раз п'ять. Це буде крутий бій, і він буде небезпечний для Ломаченка. Якщо Кемпбелл буде продовжувати робити те, що він робить, то він стане чемпіоном. Я вважаю, що він сильніший Ентоні Кроллою. Він точно створить проблеми Ломаченку і покаже його слабкі сторони", – заявив Лопес в інтерв'ю Boxing Social.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь після операції повернеться в ринг 31 серпня в об'єднавчому бою за вакантний пояс кращого в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Суперником одесита буде британець Люк Кемпбелл.

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Особи
Василь ЛомаченкоТеофімо Лопес
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