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Створили переполох: бій Ломаченко — Кемпбелл побив рекорди в Англії

4.6т Читати матеріал російською

Британський промоутер Едді Хірн повідомив, що бій між Василем Ломаченком та Люком Кемпбеллом за вакантний чемпіонський пояс у легкій вазі за версією WBC викликав величезний інтерес у Англії.

За його словами, всього за декілька годин зі старту продажів було викуплено 12 тисяч квитків, повідомляє Boxingscene. Зазначимо, що ціна перепусток коливається від 40 до 600 фунтів стерлінгів.

Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл

Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл

Boxing Scene

Новини
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Нагадаємо, що бій Ломаченко — Кемпбелл пройде 31 серпня на арені О2 в Лондоні. На кону поєдинку стоятимуть три пояси чемпіона світу, а також пояс журналу The Ring.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Кемпбелл програв Ломаченку в дуелі поглядів.

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Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл Едді Хірн
Місце
Англія Лондон
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