Студент проти школяра: Ломаченко здивувався через бій із Лопесом

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO Василь Ломаченко був здивований тому факту, що різниця у віці між ним і Теофімо Лопесом складає 10 років.

"Це виходить, що мені було 10 років, а він тільки народився, мені було вже 20 років і я виграв Олімпійські ігри, а йому було 10 років і він тільки боксував проти юнаків. Йому точно 22 роки? Ну розмовляє він прямо на всі 30-40 років. Впевнено говорить, впевнений у собі", – цитує Ломаченка агентство XSport.

Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

Він також розповів, що ніколи не замислювався про вік суперників до цього часу, звертаючи увагу виключно на їхні виступи на ринзі.

"Я ніколи не замислювався про вік, але виходить, що на 10 років за нього старший. Напевно, так і буде приблизно в бою. Це однаково, що я вже вчуся в університеті, а він – ще в школі", – додав українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко розповів, як секундна втрата концентрації ледь не призвела до поразки в бою проти Хорхе Лінареса.

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