Сергій Гузєв vs Гжегож Шиви: бій за титул чемпіона світу WWFC у вазі до 84 кг

21 вересня в рамках основного карда міжнародного турніру зі змішаних бойових мистецтв WWFC 15 в київському Палаці спорту український чемпіон світу WWFC в середній вазі Сергій Гузєв проведе другий захист титулу в поєдинку проти претендента з Польщі Гжегожа Шиви.

36-річний сумчанин Сергій Гузєв – один з найбільш досвідчених представників українських ММА. Він голосно заявив про себе ще десятиліттям раніше, коли успішно виступав в M -1 Global. У цьому промоції українець здобув 6 перемог при всього одній поразці від зірки європейського масштабу В'ячеслава Василевського.

У лізі WWFC Сергій дебютував в червні 2017 року, коли перед ним вже не малювали райдужних перспектив. Проте, Гузев особистим прикладом продемонстрував, що ще не сказав останнього слова в спорті. Більш того, саме зараз він переживає кар'єрний розквіт.

Впевнено впоравшись у другому раунді з французом Ентоні Грондіном, виконавши класичний задушливий прийом через спини, Гузев у вересні 2017 го вийшов на бій за вакантний титул чемпіона світу WWFC і майстерно розібрався з представником знаменитої бразильської школи ММА Леандро Біспо. Сергій знову здобув перемогу задушливим, але на цей раз вже в першому раунді.

Справжнє випробування чекало новоспеченого чемпіона в наступному поєдинку - перший захист Гузева випало проводити проти колишнього бійця UFC з Бразилії Вагнера Сілви. Відстояти титул українцю було набагато складніше, ніж завоювати: 5-раундовому протистояння до останнього тримала глядачів у напрузі. Але Сергій все-таки був краще і по праву більшістю голосів суддів виграв бій, зазначений нагородою WWFC Awards як кращий в 2018 році.

Другим претендентом для Гузева стане представник Польщі Гжегож Шиви. Його кар'єра в професійних ММА почалася в 2008 році і проходила в маловідомих європейських промоушену. Винятком став виступ поляка на турнірі Fight Nights Global в грудні 2017 року, де він поступився нинішньому бійцеві UFC Халіда Муртазалієва.

Ще один примітний епізод в кар'єрі Гжегожа - бій проти українця Володимира Олешкевича на початку 2011 року, який Шиви завершив на свою користь одноголосним рішенням суддів.

До майбутнього поєдинку Гузев підходить з рекордом з 19 перемог (3 нокаутами, 13 прийомами, 3 за очками) і 3 поразок (все за очками). У послужному списку Шиви - 13 перемог (6 нокаутами, 2 прийомами, 5 за очками) і 4 поразки (3 нокаутами, 1 за очками).

Міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 15 пройде 21 вересня в київському Палаці спорту.

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