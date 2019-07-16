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"Страшно за Сашу": Усик приїхав до Криму і показав моторошні фото

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Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) відправився на відпочинок до Криму, чим викликав хвилю коментарів у соціальних мережах.

У себе в Instagram переможець Всесвітньої боксерської суперсерії виклав фотографії з Ай-Петрі.

"Підкорити можна будь-яку вершину, головне не зупинятися", – йдеться у підпису до знімків.

У коментарях користувачі бажають успіху Усику в супертяжах, і наголошують, що переживають за Сашу, який піднявся на таку висоту.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Олександр Усик
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
КРАСАВА!
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1
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Н Олег
Н Олег
давай, Санёк -- за Крым!
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Усик - молодец! Правильный мужик
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