"Страшно за Сашу": Усик приїхав до Криму і показав моторошні фото

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) відправився на відпочинок до Криму, чим викликав хвилю коментарів у соціальних мережах.

У себе в Instagram переможець Всесвітньої боксерської суперсерії виклав фотографії з Ай-Петрі.

"Підкорити можна будь-яку вершину, головне не зупинятися", – йдеться у підпису до знімків.

У коментарях користувачі бажають успіху Усику в супертяжах, і наголошують, що переживають за Сашу, який піднявся на таку висоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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