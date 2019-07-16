"Страшно за Сашу": Усик приїхав до Криму і показав моторошні фото

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) відправився на відпочинок до Криму, чим викликав хвилю коментарів у соціальних мережах.
У себе в Instagram переможець Всесвітньої боксерської суперсерії виклав фотографії з Ай-Петрі.
"Підкорити можна будь-яку вершину, головне не зупинятися", – йдеться у підпису до знімків.
У коментарях користувачі бажають успіху Усику в супертяжах, і наголошують, що переживають за Сашу, який піднявся на таку висоту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 грудня Усик був визнаний кращим боксером у світі 2018 року за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).
27 січня Саша захистив титул чемпіона світу за версією WBO, перемігши в Латвії Майріса Брієдіса.
21 липня в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр, розбивши Мурата Гассієва, захистив титул чемпіона світу за версіями WBO і WBC, здобувши титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA. Так само він завоював вакантний титул чемпіона світу за версією The Ring і кубок Мохаммеда Алі.
10 листопада на арені в Манчестері Усик виграв бій у Тоні Белью, захистивши всі свої титули.
20 грудня американський спортивний телеканал ESPN визнав кримчанина кращим боксером у 2018 році.
24 грудня уродженець Сімферополя був названий кращим боксером 2018 року за версією американського порталу Yahoo.
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