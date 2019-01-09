Стосується Усика: внесені зміни у правила боксу

Міжнародна боксерська федерація (IBF) і Всесвітня боксерська рада (WBC) внесли низку поправок у правила своїх організацій.

Зокрема, IBF ввела нові принципи розподілу гонорарів боксерів. Раніше обов'язковий претендент у разі промоутерських торгів претендував тільки на 25% загального призового фонду, а решта 75% діставалися чемпіону. Тепер же розподіл проходитиме у співвідношенні 65/35, пише vringe.com.

У тих же випадках, коли обов'язковий претендент займає у рейтингу організації місце не вище третього, то розподіл призового фонду – 85/15 на користь чемпіона.

Олександр Усик володіє поясами IBF і WBC у першій важкій вазі

Зі свого боку WBC посилила вимоги до ваги боксерів. Тепер вони зобов'язані повідомляти їхню вагу на момент підписання контракту на бій. Крім того, після офіційного зважування напередодні поєдинку суперники, виходячи в ринг, не мають права перевищити результат більш ніж на 10%.

Зазначимо, що український боксер Олександр Усик володіє поясами WBC і IBF у першій важкій вазі, а Олександр Гвоздик є чемпіоном напівважкого дивізіону за версією WBC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний український боксер Тарас Шелестюк вирішив повернутися у ринг після півторарічної перерви.