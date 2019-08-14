"Стогнав": промоутер Джошуа поставив на місце Руїса

Промоутер британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів про хід переговорів з приводу реваншу з командою мексиканського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїса.
У бесіді з Matchroom Boxing Хірн заявив, що головною метою Руїса було заробити більше грошей на реванші.
"Він точно хоче більше грошей, але, на жаль, він уже підписав контракт. Я думаю, він радий, що реванш відбудеться в Саудівській Аравії, а не в Британії. У нього були занепокоєння з цього приводу, а ми не хотіли, щоб він стогнав. Ми не хочемо, щоб у людей було таке відчуття, що ми привозимо бійців до Британії, щоб їх побити", - зазначив Хірн.
Ентоні Джошуа і Енді Руїс
twitter.com/anthonyfjoshua
Британський промоутер заявив, що повторний поєдинок Джошуа - Руїс може "змінити обличчя боксу".
"Тепер бій буде на нейтральній території. 7 грудня пройде культовий захід, щось абсолютно унікальне. Я думаю, ця подія змінить обличчя боксу".
Як повідомляв OBOZREVATEL, другий бій Джошуа - Руїс відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.
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