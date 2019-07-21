Став відомий стан російського боксера, якому після бою вирізали череп

Російського боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозну кому після операції з видалення набряку мозку.

Максим Дадашев (ліворуч)

"Набряк спав, кровотеча зупинена", - цитує ТАСС команду спортсмена.

Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашеву заявила, що у боксера була сильна кровотеча. Надалі буде необхідно подивитися, як росіянин відреагує на операцію і лікування, а також оцінити можливе пошкодження мозку, додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки американцеві Сабріелю Матіасу. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина. Йому провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк довелося видалити частину черепа.

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