Став відомий можливий суперник Ломаченка в разі відмови Лопеса

Пуерториканець Фелікс Вердехо може замінити Теофімо Лопеса в бою проти Василя Ломаченка, якщо поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі зірветься.

"У Ломаченка є контракт, але він погодився піти на поступки. Він готовий побитися за меншу суму, ніж прописана у нього в контракті, тому що він розуміє ситуацію, що склалася. Я кручуся в цьому бізнесі не для того, щоб втрачати гроші. Ми і так запропонували Лопесу в два рази більше, ніж він коли-небудь отримував. Якщо він відмовиться, то я нічого не зможу зробити. Будемо шукати когось іншого", – цитує слова промоутера Боба Арума видання Yahoo Sports. Він представляє інтереси і американця, і українця.

Нагадаємо, що після перемоги в своєму попередньому бою Вердехо кинув виклик Ломаченку, заявивши, що у них залишилася незакінчена справа. Боксер говорив про чвертьфінал тріумфальної для Василя Олімпіади-2012.

Як повідомляв OBOZREVATEL, менеджер Теофімо Лопеса Девід Макуотер і Боб Арум прокоментували інформацію про зрив чемпіонського бою між американцем і українцем.