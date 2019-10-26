Відомий український боксер Станіслав Скороход (19-2, 16 KO) переміг американця Ентоні Ленка (16-6, 7 KO) в бою за тимчасовий пояс NABA Північноамериканської боксерської асоціації.

Станіслав Скороход

Десятіраундовий поєдинок в першій середній вазі пройшов на вечорі боксу в Торонто і завершився після дев'ятого раунду. Кут Ленка відмовився від продовження поєдинку, і рефері присудив 30-річну уродженцю Славутича перемогу технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні цього року Скороход достроково завершив свій 18-й бій у професійному боксі. Наш спортсмен у другому раунді відправив у нокаут мексиканця Хосе Луїса Цуніга (16-4-1, 9 КО).

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