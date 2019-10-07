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7 жовтня • оновлено в 18:06
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"Трапилося щось дивне": Дерев'янченко вперше прокоментував бій із Головкіним

9.1т Читати матеріал російською

Український боксер Сергій Дерев'янченко прокоментував спірну поразку чемпіонові IBF у середній вазі, казахстанцеві Геннадію Головкіну, у поєдинку, який відбувся 5 жовтня в Нью-Йорку.

Сергій Дерев'янченко поступився рішенням суддів Геннадію Головкіну

Сергій Дерев'янченко поступився рішенням суддів Геннадію Головкіну

"Відчуваю, що переміг. Весь "Медісон Сквер Гарден" це бачив. Весь світ це бачив. Шкода, але вчора трапилося щось дивне. Величезне спасибі всім, хто мене підтримує", – написав Дерев'янченко на своїй сторінці в Instagram.

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Стало відомо, скільки раундів виграв Дерев'янченко в бою з Головкіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксер із Казахстану Геннадій Головкін переміг знаменитого українського боксера Сергія Дерев'янченка. В бою змагалися за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у середній вазі й за титул Міжнародної боксерської організації (IBO), завершився він одноголосним рішенням суддів.

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Тема
Головкін – Деревянченко
Особа
Сергій Деревянченко
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Кор Павел
Кор Павел
Большинство боксеров которые выстояли все 12раундов, считают что победили. Но....
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
победил! это когда не валяешься в накоуте и завершаешь бой досрочно
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кондратенко Сергей, где где не валяешься? Чувствуется комментарий специалиста .
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