"Трапилося щось дивне": Дерев'янченко вперше прокоментував бій із Головкіним

Український боксер Сергій Дерев'янченко прокоментував спірну поразку чемпіонові IBF у середній вазі, казахстанцеві Геннадію Головкіну, у поєдинку, який відбувся 5 жовтня в Нью-Йорку.

Сергій Дерев'янченко поступився рішенням суддів Геннадію Головкіну

"Відчуваю, що переміг. Весь "Медісон Сквер Гарден" це бачив. Весь світ це бачив. Шкода, але вчора трапилося щось дивне. Величезне спасибі всім, хто мене підтримує", – написав Дерев'янченко на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксер із Казахстану Геннадій Головкін переміг знаменитого українського боксера Сергія Дерев'янченка. В бою змагалися за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у середній вазі й за титул Міжнародної боксерської організації (IBO), завершився він одноголосним рішенням суддів.

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