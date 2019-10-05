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6 жовтня • оновлено в 18:04
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Стало відомо, скільки Росія заплатила за бій Усика

15.1т Читати матеріал російською

Відомий український промоутер Олександра Усика Олександр Красюк зізнався, скільки коштувало провести фінал Всесвітньої боксерської суперсерії в Москві.

"Росіяни заплатили шість мільйонів доларів за те, щоб організувати поєдинок Гассiєв – Усик. Сказати, що є якийсь цінник на організацію того чи іншого бою, не можна. Все залежить від масштабу заходу", - заявив Красюк в ефірі Youtube-каналу Банкір, що біжить .

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Нагадаємо, що в липні минулого року Усик у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг Мурата Гассiєв (26-1, 19 КО). Зустріч в московському СК "Олімпійський" завершилася одноголосним рішенням суддів на користь уродженця Сімферополя.

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Тема
Усик - Гассиев
Особи
Олександр Красюк Олександр Усик
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Petrov Valery
Petrov Valery
Пля! И этого купил Путин! А почему украинцы так легко покупаются и продаются?
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Он Алекс
Он Алекс
Нормально россияне попали на бабле....
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70rus xxx
70rus xxx
Он Алекс, я не попал.Если знаешь кого,назови фамилию.Или ты финансами Мутко озабочен?Тогда-извини.
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70rus xxx
70rus xxx
и к чему эта "новость"?
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