Стало відомо, скільки Росія заплатила за бій Усика

Відомий український промоутер Олександра Усика Олександр Красюк зізнався, скільки коштувало провести фінал Всесвітньої боксерської суперсерії в Москві.

"Росіяни заплатили шість мільйонів доларів за те, щоб організувати поєдинок Гассiєв – Усик. Сказати, що є якийсь цінник на організацію того чи іншого бою, не можна. Все залежить від масштабу заходу", - заявив Красюк в ефірі Youtube-каналу Банкір, що біжить .

Нагадаємо, що в липні минулого року Усик у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг Мурата Гассiєв (26-1, 19 КО). Зустріч в московському СК "Олімпійський" завершилася одноголосним рішенням суддів на користь уродженця Сімферополя.

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