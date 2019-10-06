Стало відомо, скільки раундів виграв Дерев'янченко в бою з Головкіним

Український боксер Сергій Дерев'янченко виграв 5 раундів з 12 в бою проти Геннадія Головкіна.

За підсумками бою були оприлюднені суддівські записки. Рефері Франк Ломбарді віддав нашому співвітчизнику з 3-го по 6-й і 11-й раунди, а Ерік Мартинскi - з 3-го по 5-й, 8-й і 10-й.

Третій рефері порахував що українець переміг в 6 раундах. Кевін Морган віддав перевагу Дерев'янченку у 2-му, 5-му, 6-му, і з 9-го по 11-й раунди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксер з Казахстану Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) переміг знаменитого українського боксера Сергія Дерев'янченка (13-2, 10 КО).

Бій проходив за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO) і завершився одноголосним рішенням суддів.

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