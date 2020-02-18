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18 лютого • оновлено в 13:39
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Стало відомо, скільки пропустить український чемпіон після перелому руки

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Український чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян пропустить не менше двох місяців через перелом руки під час захисту титулу проти венесуельця Хосбера Переса.

"Вже в другому раунді після чергової атаки суперника Артем відчув різкий біль у правій кисті руки і боксував з нею до фінального гонгу. З кожним наступним раундом біль прогресивно наростав. На жаль, рентгенологічне дослідження підтвердило осколковий перелом п'ятої п'ясткової кістки в області суглоба. За термінами на реабілітацію піде не менше двох місяців", – розповів лікар Далакяна В'ячеслав Попов виданню Чемпіон.

Артем Далакян

Артем Далакян

апостроф

Крім того, він зазначив, що повноцінний тренувальний процес український боксер зможе почати не раніше, ніж через три місяці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Артем Далакян розгромив Хосбера Переса в рамках захисту титулу WBC в найлегшій вазі.

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Тема
WBA
Особа
Артем Далакян
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