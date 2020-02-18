Стало відомо, скільки пропустить український чемпіон після перелому руки

Український чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян пропустить не менше двох місяців через перелом руки під час захисту титулу проти венесуельця Хосбера Переса.

"Вже в другому раунді після чергової атаки суперника Артем відчув різкий біль у правій кисті руки і боксував з нею до фінального гонгу. З кожним наступним раундом біль прогресивно наростав. На жаль, рентгенологічне дослідження підтвердило осколковий перелом п'ятої п'ясткової кістки в області суглоба. За термінами на реабілітацію піде не менше двох місяців", – розповів лікар Далакяна В'ячеслав Попов виданню Чемпіон.

Артем Далакян апостроф

Крім того, він зазначив, що повноцінний тренувальний процес український боксер зможе почати не раніше, ніж через три місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Артем Далакян розгромив Хосбера Переса в рамках захисту титулу WBC в найлегшій вазі.

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