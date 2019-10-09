Стало відомо, що врятувало Головкіна від нокауту в бою з Дерев'янченком

Промоутер українського боксера Сергія Дерев'янченка Лу Дібелла розповів, як Геннадію Головкін вдалося уникнути поразки в поєдинку проти його підопічного.

"Мій хлопець виграв цей бій - це абсолютно точно. Так, Головкін пішло додаткове очко за нокдаун, але все одно Сергій переміг, в будь-якому випадку. Він наносив Головкін чисті силові удари, вони проходили. Якщо б у GGG ні підборіддя Бога, Сергій б його просто вирубав!" - заявив Дібелла в інтерв'ю SportsKZ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 6 жовтня Головкін переміг Дерев'янченка в поєдинку за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів. Під час інтерв'ю в рингу Головкіна освистали глядачі "Madison Square Garden".

Пізніше були опубліковані суддівські записки, з яких стало ясно, скільки раундів виграв українець.

Також були опубліковані кращі моменти бою на відео.

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