Стало відомо, що говорив батько Ломаченка між раундами в бою з Лопесом

У мережі з'явилося відео з розшифровкою слів батька та тренера Василя Ломаченка Анатолія під час бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українцем і Теофімо Лопесом.

На YouTube-каналі GURYEV TIME 2 було опубліковано ролик, автор якого дослівно цитує поради Ломаченка-старшого між п'ятьма раундами поєдинку. Слова Анатолія під час інших пауз не потрапили в трансляцію.

Між першим і другим раундами: "Про що ми говорили, ти зрозумів? Їм потрібен живіт. Уважно. Захід хороший був. І, уважно, бережи живіт".

Між п'ятим і шостим: "Передня, задня, смикнув, підхоплення, зміщення".

Між шостим і сьомим: "Треба підкидати. Постарайся завантажувати його. Передня рука – показав".

Між дев'ятим і десятим: "Повторні атаки. Ти не насипаєш. Треба насипати. Потрібно більше. Не обов'язково кидатися на нього, хоча б показуй, що йдеш на нього, розумієш? І не залишайся, сюди погойдуйся. Нормально ж виходить. І дивись розворот. Ти намагаєшся сильно. Не треба сильно. Краще повтор. Два-три. З Богом".

Між десятим і одинадцятим: "Ми програємо. Бери ліворуч. Розгорнув, пробив і повтор".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко виходив на бій із Лопесом з травмою плеча. На цю інформацію відреагував Теофімо.