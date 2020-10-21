Стало відомо про травму Ломаченка в бою з Лопесом

Українець Василь Ломаченко переніс операцію на плечі після програного поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти Теофімо Лопеса.

Як повідомляє видання Yahoo! Sports, наш співвітчизник не зможе займатися боксом до кінця січня. Доктор Ніл ЕльАттраше, який оперував Ломаченка, заявив, що лікував плече українця з моменту його приїзду в США за шість тижнів до бою.

"Коли він приїхав з України для останніх приготувань до поєдинку, у нього були складнощі з плечем. Тоді до протистояння з Лопесом залишалося близько шести тижнів. Ми зуміли зробити так, щоб він міг тренуватися, але під час бою Ломаченко все одно довелося терпіти біль" , – розповів ЕльАттраше.

Він також додав, що перед поєдинком Василю вкололи знеболююче. Лікар вважає, що перенесена операція не завадить українцеві продовжити кар'єру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер з компанії Top Rank Боб Арум назвав умову для реваншу між Ломаченком і Лопесом.