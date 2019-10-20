"Боліла голова": стало відомо про стан госпіталізованого Гвоздика

При обстеженні Олександра Гвоздика після бою з Артуром Бетербієвим лікарі виявили невелике ущільнення на знімках, тому зажадали залишити українця в госпіталі на добу.

"Привів Сашу в госпіталь, так як у нього боліла голова від пропущених ударів. Його обстежили, зробили знімки, щось там побачили невелике. Через 6 годин зробили ще один знімок і запропонували на всякий випадок залишитися там ще на 24 години. Тому ми скасували його переліт, він залишиться тут зі мною, а потім у мене вдома в Нью-Йорку. Спершу переконаємося, що йому нічого не загрожує. в понеділок він відправиться додому. З ним все в порядку", - цитує тренера Тедді Атласа ESPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Відразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

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