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Стало відомо про провал із боєм Ломаченко - Кролла

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Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн зізнався, що поєдинок Василя Ломаченка проти Ентоні Кролли вийшов провальним з точки зору продажу квитків.

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

Xsport

"Якби поєдинок провели в Британії, на трибунах зібралися б 40, 50, а то і 60 тисяч фанатів. Але якщо ви говорите про фінансову складову, це, звичайно, Америка. Ломаченко – гарний приклад. Цей поєдинок взагалі не продається, але він з ESPN, вони заштовхали його туди. Кажуть, що він Пікассо, він то, він це... Але кому це взагалі цікаво? Я не кажу про людей, які сидять вдома, я говорю про людей на вулиці. На вулиці хтось говорить про цей поєдинок?" - розповів Хірн в інтерв'ю Boxingscene.

За словами Едді, в Британії люди зупиняли його на вулицях і питали: "Коли буде битися Джошуа?" Або: "Хто наступний суперник Ділліана Уайта?"

"Це актуально там. Проблема Америки в тому, що для них це не актуально. Люди не говорять про бокс на вулицях, у барі, в таксі, в ресторанах. Вони кажуть про інші речі. В Америці є американський футбол, бейсбол, хокей, баскетбол, всі ці справи, які важливіші за бокс. В Англії є лише футбол і бокс", – підсумував Хірн.

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Ломаченко став суперчемпіоном WBO

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.

Раніше український чемпіон International WBO в легкій вазі Денис Берiнчик (10-0, 7 КО) зробив прогноз на бій Ломаченко - Кролла.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕдді ХірнЕнтоні Кролла
Місце
США
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