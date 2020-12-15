Стало відомо про плани Ломаченка після поразки від Лопеса

Українець Василь Ломаченко не збирається опускатися в другу напівлегку вагу (до 59 кг) після сенсаційної поразки в титульному бою проти Теофімо Лопеса.

Як повідомляє журналіст видання Sports Illustrated Кріс Меннікс з посиланням на менеджера нашого співвітчизника Егіс Клімас у себе в Twitter, Ломаченко буде домагатися реваншу проти американця. Він також зазначив, що українець добре себе почуває після операції на плечі, яку йому зробили після поєдинку.

"Василь Ломаченко може опуститися в другу напівлегку вагу, але боксер, якого раніше вважали королем незалежно від вагової категорії, хоче залишитися в легкому дивізіоні та домагатися реваншу з Лопесом, розповів менеджер українця Егіс Клімас. Він також зазначив, що Ломаченко перебуває в хорошому настрої після операції на плечі", – написав Меннікс.

Нагадаємо, що в контракті на бій Василя і Теофімо не було опції реваншу. За словами американця, вона не була прописана з ініціативи нашого співвітчизника та його команди. Це є однією з причин, через яку Лопес не хоче давати Ломаченку другий шанс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо заявив, що в разі організації реваншу він переможе Василя у 100 випадках зі 100.