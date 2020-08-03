Стало відомо, коли закінчується контракт Усика з українською промоутерською компанією

Глава української промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що угода з боксером Олександром Усиком закінчується через два бої.

"Контракт із Олександром Усиком закінчується через два поєдинки. Олександр виявив бажання почекати до кінця контракту і провести переговори з іншими промоутерами. Він це робив і до підписання контракту з нами. Хто зробить кращу пропозицію, з тими він і продовжить свою боксерську кар'єру. Минулого разу саме К2 зробили найвигіднішу пропозицію, тож результат говорить сам за себе", – цитує слова Красюка видання Tribuna.

Відзначимо, що Усик співпрацює з K2 Promotions з 2013 року. Співпромоутером нашого співвітчизника є Едді Хірн із компанії Matchroom Boxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сам Олександр висловився про можливе припинення співпраці з українським промоушеном.