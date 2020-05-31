Стало відомо, коли відбудеться бій Ломаченко - Лопес

Промоутер Боб Арум розповів, коли відбудеться бій між українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Боб Арум (крайній зліва) The Sun

"Бій Ломаченка і Лопеса буде на одному з наших вересневих вечорів боксу, де, сподіваюся, будуть присутні глядачі", – цитує Арума ESPN.

Раніше повідомлялося, що Арум збирається зібрати на бій Ломаченка і Лопеса 1000 глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку поєдинок між Ломаченком і Лопесом був запланований на 30 травня в Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден". Через коронавiрус він був перенесений на певний термін.

Американський боксер заявив, що відмовиться від бою, якщо на ньому не будуть присутні глядачі, а також зізнався, що відчуває особисту неприязнь по відношенню до українця, і пообіцяв відбити йому голову .

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