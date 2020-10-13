Стало відомо, хто може замінити Уайлдера в бою з Ф'юрі

Михайло Морозов Бокс 14:25, 13.10.2020

Непереможений німецький суперважковаговик Агіт Кабаєл (20-0, 13 КО) може замінити Деонтея Уайлдера та побитися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомив авторитетний інсайдер Ден Рафаель на своїй сторінці в Twitter, німець є головним кандидатом на участь у поєдинку проти "Циганського короля", якщо бій вдасться організувати 5 грудня у Великобританії. Кабаєл, як і Ф'юрі, співпрацює з промоутерською компанією Top Rank і входить у список 15 найкращих боксерів WBC.

Агіт Кабаєл може замінити Вайлдера в бою з Ф'юрі
Twitter Дена Рафаеля

Відзначимо, що німець двічі бився з українцями Максимом Педюрою в 2015 році (ТКО у 8-му раунді) та Андрієм Руденком у 2019-му (перемога роздільним рішенням суддів). Кабаєл є володарем континентального пояса WBA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ф'юрі відмовився від третього бою з Уайлдером.

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