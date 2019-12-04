Стало відоме несподіване місце проведення наступного бою Ломаченка

Промоутер компанії Top Rank Боб Арум заявив, що свій наступний бій українець Василь Ломаченко з великою ймовірністю проведе в Європі, а не в США.

В інтерв'ю YouTube-каналу The Boxing Voice Арум заявив, що він отримав "дуже-дуже вигідну пропозицію" з Європи, але країну не назвав. Очікується, що бій відбудеться в квітні 2020 року.

Боб Арум і Василь Ломаченко UA-Football

За словами промоутера, Ломаченко буде присутній на поєдинку чемпіона за версією IBF Річарда Коммі з Гани і обов'язкового претендента на титул Теофімо Лопеса з США, який відбудеться 14 грудня в Нью-Йорку. Переможець цього бою стане наступним суперником українського боксера.

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