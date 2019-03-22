Стали відомі суперник і дата дебюту Усика в суперважі

Чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик досяг домовленості про проведення дебютного бою в суперважкій ваговій категорії з камерунським боксером, екс-претендентом на титул чемпіона світу Карлосом Такамом.

"Бій пройде 18 травня в Чикаго. Транслювати у прямому ефірі його буде стримінгова платформа DAZN", — повідомляє журналіст авторитетного видання The Ring Майк Коппінджер.

SOURCE: Oleksandr Usyk and Carlos Takam have agreed to terms for a May 18 fight in Chicago streamed on DAZN. The undisputed cruiserweight champion is moving up to heavyweight. Fight is same day as Wilder-Breazeale on Showtime. Usyk and Alexander Povetkin were originally in talks - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 21 березня 2019 р.

Новини Усик вразив олімпійського чемпіона трюком на тренуванні

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські любителі боксу висміяли бажання свого співвітчизника Дениса Лебедєва провести поєдинок проти українця Олександра Усика.

Коментуючи рішення Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) зобов'язати Усика провести обов'язковий захист, читачі порталу Чемпионат.com зазначили, що боксер із Putin Team не матиме жодного шансу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!