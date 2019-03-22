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Стали відомі суперник і дата дебюту Усика в суперважі

4.9тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик досяг домовленості про проведення дебютного бою в суперважкій ваговій категорії з камерунським боксером, екс-претендентом на титул чемпіона світу Карлосом Такамом.

"Бій пройде 18 травня в Чикаго. Транслювати у прямому ефірі його буде стримінгова платформа DAZN", — повідомляє журналіст авторитетного видання The Ring Майк Коппінджер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російські любителі боксу висміяли бажання свого співвітчизника Дениса Лебедєва провести поєдинок проти українця Олександра Усика.

Коментуючи рішення Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) зобов'язати Усика провести обов'язковий захист, читачі порталу Чемпионат.com зазначили, що боксер із Putin Team не матиме жодного шансу.

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Особа
Олександр Усик
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