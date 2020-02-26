Стали відомі результати передостаннього етапу Road to WWFC "BUKOVEL OPEN CUP"

Відбувся другий етап серії турнірів у Буковелі, що проходив 22 лютого у РЦ "Бука", курорту Буковель.

Нарешті ми дізналися імена професіоналів та аматорів, які стануть учасниками завершальних поєдинків та боротимуться за перемогу у фіналі спортивного проекту, що пройде вже незабаром - 14 березня.

Результати турніру Road to WWFC " BUKOVEL OPEN CUP " - Другий етап:

1. Пєнкін Валентин перемагає одноголосним рішенням суддів Жуківського Кирила: півфінал 70 кг Аматори

2. Озманов Артур одноголосним рішенням суддів переміг Андрєєва Олега: півфінал 70 кг Аматори

3. Гадиров Денис переміг задушливим прийомом у першому раунді Остапчука Вадима: півфінал 84 кг Аматори

4. Баглаєв Олександр переміг технічним нокаутом у другому раунді Плосканя Ярослава: півфінал 84 кг Аматори

5. Літвінов Сергій одноголосним рішенням суддів переміг Вантєєва Олександра: півфінал 57 кг Професіонали

6. Чередніченко Богдан більшістю суддів переміг Соловея Дмитра: півфінал 57 кг Професіонали

7. Жураківський Анатолій одноголосним рішенням суддів переміг Артисюка Євгена: півфінал 70 кг Професіонали

8. Краковський Олександр нокаутом у першому раунді переміг Федосєєва Олега: півфінал 70 кг Професіонали

9. Пєнкін Валентин одноголосним рішенням суддів переміг Озманова Артура: Фінал 70 кг Аматори

10. Гадиров Денис в першому раунді задушливим прийомом переміг Баглаєва Олександра: Фінал 84 кг Аматори

11. Літвінов Сергій одноголосним рішенням суддів переміг Чередніченко Богдана: Фінал 57 кг Професіонали

12. Жураківський Анатолій в другому раунді задушливим прийомом переміг Краковського Олександра: Фінал 70 кг Професіонали

Нагадаймо, що захід відбувся за підтримки : Всесвітньої Ліги WWFC, Української федерації змішаних бойових мистецтв UF MMA, та курорту Буковель. А з генеральним партнером проекту, - міжнародною беттінговою компанією FAVBET, на турнірі була започаткована система грошових винагород та бонусів серед учасників.

За результатами другого етапу серії, винагороди отримали за наступні надбання:

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-Бій вечора серед аматорів: Пєнкін – Озманов

-Бій вечора серед професіоналів: Літвінов – Чередніченко

-Нокаут вечора: Краківський

-Сабмішн вечора: Журакіський

Володимир Тесля, президент ліги WWFC та федерації UFMMA коментує подію:

" Зважаючи на те, що кожен турнір – це "обличчя" наших старань, - можу бути впевнений, що ми виконали свою роботу на відмінно, і результати другого етапу це підтверджують. Нарешті спала інтрига, і стали відомі імена найвитриваліших учасників, які без сумніву покажуть максимум своїх здібностей у фіналі. Мені надзвичайно приємно спостерігати за їх ростом, адже дійсно з кожним таким випробовуванням вони роблять шалений крок вперед.

Тому як і було заплановано від початку серії: ми допустили до змагань обидві категорії спортсменів, і я бачу, що покладені на них очікування виправдані – вони розвиваються, набираються досвіду один від одного, тренують свої вміння та стають краще. Тож чекаємо на завершальний турнір, 14 березня, який назве імена найкращих!"

Денис Перч, віце-президент ліги WWFC та федерації UFMMA висловився щодо результатів турніру:

" Я щиро радію, коли завершується кожен з турнірів. Адже для нас це наче екзамен наших здібностей – і цей ми здали на дуже хороший бал. Але це і не дивно, адже підготовка була надзвичайно ретельною, при чому, як зі сторони партнерів та команди організаторів, так і з боку самих учасників, що показали дуже хороші результати.

Я бачу, що кожна перемога була заслуженою та справедливою, і радію, що ми, як ліга, яка постійно розвивається можемо якомога більше мотивувати наших спортсменів. Як наприклад на серії роадів у Буковелі коли ми маємо можливість додатково стимулювати бійців бонусами та відзнаками. Тож з нетерпінням чекаю фіналу та запрошую усіх вболівати та підтримати наших старанних учасників".

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