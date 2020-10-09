Стали відомі деталі контракту Усика з українською промоутерською компанією

Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк розповів, коли закінчується контракт Олександра Усика з українським промоушеном.

Як повідомляє видання Tribuna, термін його дії не регламентовано певною датою, а залежить від кількості проведених поєдинків. Тож бій із Дереком Чісорою стане передостаннім в угоді боксера з K2 Promotions.

"Ми підписали контракт з Усиком у 2013 році на сім років. Але структура контракту така, що, якщо протягом перших трьох років Усик стає чемпіоном світу, то ми продовжуємо контракт ще на п'ять поєдинків. Відповідно, контракт Олександра розрахований ще на два бої. Бій із Чісорою і ще один поєдинок. Його контракт не закінчується в листопаді цього року. Його поєдинки мали відбутися ще раніше, але на заваді стали травми. Його контракт завершується не за датою, а за кількістю боїв", – сказав Красюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик створив промоутерську компанію і провів перший вечір боксу. В одному з поєдинків відомий український боксер Віктор Вихрист нокаутував свого суперника вже в другому раунді.