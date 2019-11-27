Реванш Вайлдер – Ф'юрі: названо офіційну дату супербитви

Організатори повторного поєдинку між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі заявили, що боксери зустрінуться на рингу 22 лютого.

"Офіційний анонс чекайте перед Різдвом, але сам бій відбудеться 22 лютого. Можете бути впевнені в цьому", – заявив керівник організації Top Rank Боб Арум виданню ESPN.

Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф'юрі Pinterest

Наступного тижня Арум зустрінеться з представниками Вайлдера Шеллі Фінкелем і Елом Геймоном, щоб обговорити локації для поєдинку.

"Все вирішиться на початку грудня, але бій відбудеться 22 лютого. Нам залишилося визначитися з місцем його проведення, але я впевнений, що з цим ніяких проблем не виникне", – сказав Фінкель.

Нагадаємо, що початок процесу організації битви між Вайлдером і Ф'юрі безпосередньо залежав від перемог боксерів у проміжних поєдинках. Американський боксер впорався з Домініком Брізілом і Луїсом Ортісом, а британський – з Томом Шварцем і Отто Валліном. Перший бій між Вайлдером і Ф'юрі завершився нічиєю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Деонтей Вайлдер нокаутував Луїса Ортіса в сьомому раунді поєдинку, який відбувся в ніч з 23 на 24 листопада.

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