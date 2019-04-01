"Стає кращим": знаменитий провокатор Кличка висловився про перехід Усика в хевівейт

Знаменитий американський супертяж Шеннон Бріггс радий переходу українця Олександра Усика в суперважку вагу.

Рекордсмен за кількістю нокаутів у першому раунді, відомий своїми постійними провокаціями Володимира Кличка, зазначив, що Усик урізноманітнює хевівейт.

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"У нас є гігант Ф'юрі – циганський король, який довів, що є лінійним чемпіоном світу. Він вийшов з депресії, піднявся, щоб по-справжньому побити чемпіона WBC Уайлдера, у якого вбивчий удар. Розставити цих трьох за силою. Уайлдер – третій, Ф'юрі – другий і Джошуа – перший. Наш вага вже дуже цікава і стає кращою, коли приходять Усик й інші", – наводить слова Бріггса 24boxing.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик вперше розповів про свою підготовку до дебюту в суперважкій ваговій категорії і поєдинку з Карлосом Такамом.

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