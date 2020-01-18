"Спробувати себе в UFC": Кличко зробив визнання про кар'єру

Легендарний українець Володимир Кличко зізнався, що поважає змішані єдиноборства (ММА) і впевнений, що цілком міг би зробити кар'єру в Абсолютний бійцівський чемпіонаті (UFC).

"У мене велика повага до хлопців в клітці. Вони повинні досконало володіти здібностями борця і боксера. Тут раунди довше. Це набагато складніше, ніж бокс. Важко залишатися успішним в UFC і бути чемпіоном, тому що цей спорт дуже конкурентоспроможний. Можливо, я міг би спробувати себе в UFC, якби не проблеми зі спиною. Мені складно боротися протягом тривалого часу, хоча я і займався дзюдо, коли був молодшим"- сказав 43-річний Кличко в інтерв'ю businessinsider.com.

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Раніше Володимир зізнався, що з величезною повагою ставиться до зірки Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора, незважаючи на критику на його адресу.

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