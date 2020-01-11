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11 січня • оновлено в 14:01
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"Суть не в триколорі": Ломаченко вперше відреагував на скандальне відео зі спецназом РФ

18.8т
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Український боксер Василь Ломаченко відповів віршем на загальне невдоволення, викликане відео з російськими спецназівцями, яке з'явилося в його Instagram.

На своїй сторінці в соціальній мережі боксер розмістив ролик, на якому прочитав такі рядки (публікується мовою оригіналу):

☦️

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили,
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: "Осанна",
Но а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтобы с души, отмыв всю муть,
И брат на брата да не лез чтобы при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают,
Вот камень вновь летит, и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Василь Ломаченко
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Голову отбили,пусть зеленки выпьет
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2
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Х Елена
Х Елена
В.Ломаченко ещё и возомнил, что может за других об ИХ вероисповеданиях балаболить. Старообрядцам Василий не хочет на эту тему "мыслю" развить? У них, насколько мне известно, на тему таких типа "родственников по вере" после костров, на которых их сжигали, весьма своеобразные взгляды: даже пить из одной чашки считалось полным "зашкваром".
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3
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Це ідеологія зеленського "какая разніца". Нас убивають ці самі спецназівці, "а какая разніца"? Лішь би уліца била заасфальтірована.
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