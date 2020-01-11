"Суть не в триколорі": Ломаченко вперше відреагував на скандальне відео зі спецназом РФ

Український боксер Василь Ломаченко відповів віршем на загальне невдоволення, викликане відео з російськими спецназівцями, яке з'явилося в його Instagram.

На своїй сторінці в соціальній мережі боксер розмістив ролик, на якому прочитав такі рядки (публікується мовою оригіналу):

Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили,

Но от Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но а сейчас, как с привязи быки,

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтобы с души, отмыв всю муть,

И брат на брата да не лез чтобы при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают,

Вот камень вновь летит, и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Василь Ломаченко опублікував провокаційне відео з російськими спецназівцями у своєму Instagram.

Це викликало значне невдоволення серед підписників боксера, які запропонували включити його в наступний обмін військовополоненими з РФ.

Відреагував на відео й відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула, поцікавившись, чому в ролику відсутні бурятські танкісти.

Тренер Олександра Усика Сергій Лапін встав на захист Ломаченка, який довгий час ніяк не реагував на масове невдоволення.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!