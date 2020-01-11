"Суть не в триколорі": Ломаченко вперше відреагував на скандальне відео зі спецназом РФ

Український боксер Василь Ломаченко відповів віршем на загальне невдоволення, викликане відео з російськими спецназівцями, яке з'явилося в його Instagram.
На своїй сторінці в соціальній мережі боксер розмістив ролик, на якому прочитав такі рядки (публікується мовою оригіналу):
Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили,
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: "Осанна",
Но а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтобы с души, отмыв всю муть,
И брат на брата да не лез чтобы при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают,
Вот камень вновь летит, и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Василь Ломаченко опублікував провокаційне відео з російськими спецназівцями у своєму Instagram.
Це викликало значне невдоволення серед підписників боксера, які запропонували включити його в наступний обмін військовополоненими з РФ.
Відреагував на відео й відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула, поцікавившись, чому в ролику відсутні бурятські танкісти.
Тренер Олександра Усика Сергій Лапін встав на захист Ломаченка, який довгий час ніяк не реагував на масове невдоволення.
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