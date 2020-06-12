Спочатку Усик: глава WBO прокоментував бій Джошуа – Ф'юрі

Михайло Морозов Бокс 13:00, 12.06.2020

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель заявив, що бій за обов'язковий титул в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа повинен відбутися до бою британця з Тайсоном Ф'юрі.

"Приємно бачити, що чемпіон WBO Ентоні Джошуа і колишній чемпіон WBO, а нині володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі домовилися про бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, але обов'язковий захист титулу WBO має бути наступним", – написав Валькарсель у себе в Twitter .

Олександр Усик
Twitter Пако Валькарселя

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що Ф'юрі і Джошуа домовилися про проведення двох боїв у 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Усика Олександр Красюк рішуче висловився про супербій між двома британськими важковаговиками.

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