"Сплутали його думки": Лопес знову пообіцяв нокаутувати Ломаченка

Американський боксер Теофімо Лопес, який є наступним суперником Василя Ломаченка, в черговий раз пообіцяв, що неодмінно нокаутує українця.

"Я з повною впевненістю можу сказати, що нокаутую його. Мені неважливо, якою рукою я це зроблю. Одна з них вирубить його", – сказав Лопес в інтерв'ю виданню Express.

Теофімо Лопес ESPN

Він зазначив, що його батькові вдалося зачепити зазвичай мовчазного Ломаченко, який раніше показував свою силу виключно на рингу, але ніколи не говорив про неї вголос.

"Ви знаєте, ми сплутали його думки. Мій батько це зробив. Ми ніколи раніше не бачили, щоб Ломаченко відповідав на випади суперників. Він доводив перевагу на рингу. Він перемагав боксерів і змушував їх йти на спокій. З нами він відчуває себе інакше, він наляканий. Він хоче перемогти і сказати: "Більше ніколи не ставтеся до мене з неповагою"", – вважає Лопес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василь Ломаченко відповів на випади американського боксера.