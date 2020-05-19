"Списали з рахунків": Ф'юрі згадав бій із Володимиром Кличком

Британський боксер Тайсон Ф'юрі згадав, як його недооцінювали перед боєм з Володимиром Кличком, який відбувся в листопаді 2015 року.

"Мене списали з рахунків, тому що моє тіло не було таким красивим, як у інших. Потім мене списали, бо Володимир Кличко був чемпіоном світу. Мені довелося відправитися в Німеччину на бій, в якому мені не залишали шансів. Потім мене списали з рахунків, тому що я важив майже 180 кг, і у мене були проблеми з психікою, але це мене не зупинило", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю виданню SkySports.

Володимир Кличко проти Тайсона Ф'юрі

Нагадаємо, що британець переміг Кличка-молодшого одноголосним рішенням суддів і відібрав у нашого співвітчизника чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA, IBF, IBO і The Ring.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний суперник Олександра Усика Дерек Чісора розповів, чим його здивував Володимир Кличко.