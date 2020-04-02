Спаринг-партнера Джошуа зловили на публікації дитячої порнографії

Спаринг-партнер британця Ентоні Джошуа Мартін Баколі Ілунга потрапив у секс-скандал, опублікувавши дитячу порнографію у себе в Twitter.

Як повідомляє видання Vringe, вчинок Ілунги залишився непоміченим багатьма вболівальниками, але викликав гнів деяких користувачів. Боксер швидко видалив відео і вибачився за свій вчинок.

Мартін Баколі Ілунга телеграф

"Ілунга завантажив у твіттер відео про те, як старий ні**ер тр**ає дитину. А тепер він видалив запис і вибачається", "Що у нас виходить? За один тиждень Баколі завантажує дитяче порно, Сондерс розповідає, як бити подругу , а Скотт Фітцджеральд б'є свою колишню... Ізоляція і карантин призводять до того, що боксери сходять з розуму?", "Навіщо він виклав це в твіттер?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський боксер Біллі Джо Сондерс опублікував ролик, в якому показав, як правильно бити дружину під час карантину. За цей вчинок його позбавили боксерської ліцензії.

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