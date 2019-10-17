Спаринг партнер Макгрегора буде доводити титул чемпіона світу WWFC 16

2 листопада у харківському спортивному комплексі "Локомотив" відбудеться масштабний міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 16 від ліги World Warriors Fighting Championship. Головною подією стане титульний поєдинок у вазі до 57 кг між чинним чемпіоном світу WWFC з Ірландії Блейном О'Дрісколлом і претендентом з України Денисом Бондарем.

У березні цього року О'Дрісколл вперше виступив на турнірі WWFC і відразу ж гучно заявив про себе. Боєць клубу SBG Ireland і спаринг-партнер знаменитого Конора Макгрегора, вийшов виборювати титул у неповторного українця Теймура Рагімова, що стало основною подією на шоу WWFC 14 в Києві.

На превеликий жаль місцевої публіки, Блейн не зламався, впавши в нокдаун після точного попадання суперника. Більше того, він поступово зумів нав'язати Теймуру власний вигідний хід поєдинку. Так у WWFC з'явився новий чемпіон у найлегшій вазі.

Наступний бій 27-річний О'Дрісколл провів в іншому популярному американському промоушені - Bellator. 27 вересня на турнірі Bellator 227 у рідному Дубліні, Блейн зустрівся з англійцем Джейком Хедлі та зазнав дострокової поразки - в третьому раунді задушливим через спину.

Однак, титул WWFC все ще належить ірландцеві, тож повертатися за наступними перемогами він буде в Україні, де проведе перший захист у поєдинку проти ровесника з Харкова - Дениса Бондаря.

Свій шлях у професійних ММА Денис розпочав у 2015 році, але після чотирьох перемог, - борець перервав свою професійну кар’єру на два з половиною роки, зосередившись на любительських виступах.

Повернення Бондаря в професіонали відбулося в липні 2018, вже під егідою WWFC. Для того, щоб вийти на титульний поєдинок, Денису було потрібно чотири бої, кожен з яких він завершив на свою користь, причому три з них – достроково в першому раунді.

Першою жертвою Бондаря на Road to WWFC 14 став Олег Тесляр, якого він здолав задушливим прийомом ( "трикутником" через руку) у стартовій п'ятихвилинці. Аналогічним чином, але вже в третьому раунді, Денис змусив капітулювати Івана Андрющенко на WWFC 12.

Завершуючи минулий сезон на WWFC 13, Бондар нокаутував ударом коліна в голову Ігоря Гончарова. А вже в травні цього року, на Road to WWFC 21, він виграв технічним нокаутом у Сергія Купина. Обоє не протрималися проти Дениса і трьох хвилин.

Блейн О'Дрісколл (7-3) - vs - Денис Бондар (8-2)

Президент ліги WWFC Володимир Тесля про пару О’Дрісколл-Бондар: "Звичайно ж, харківська публіка вболіває за свого земляка, а стіни рідного міста, у якому і буде проходити турнір підтримують українця. Але насправді, гряде дуже інтригуючий бій, і я впевнений, що кінцівка нас здивує. Непередбачуваність поєдинку полягає у досвідченості обох суперників. Ірландці, наприклад, надзвичайно сильні і витривалі, що вже встиг довести О’Дрісколл, узявши титул чемпіона світу. Що стосується Бондаря, то кількість його перемог також говорить сама за себе. До того ж, обидва суперники дуже добре підготовлені технічно. Тому і я не виключення, тож із нетерпінням чекаю поєдинку і його результатів".

2 листопада, Харків

Спортивний комплекс "Локомотив"

Квитки – wwfc.ua

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