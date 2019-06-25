Спалахнула пожежа: Володимир Кличко ледь не загинув під час відпочинку

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко опинився в епіцентрі НП під час відпочинку в Іспанії. На борту яхти, де спортсмен був разом із рідними і друзями, спалахнула пожежа.

Про це Володимир повідомив BILD. Інцидент трапився в ніч проти понеділка, коли судно перебувало за 180 кілометрів від Майорки.

Володимир Кличко (крайній зліва) Daily Mail

"Усе закінчилося добре завдяки пожежній частини Майорки, а також нашій команді на борту, члени якої зробили все можливе, щоб взяти ситуацію під контроль і вивести всіх на берег якомога швидше", – прокоментував інцидент Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко вирішив не проводити боїв у 2019 році, проте налаштований відновити кар'єру.

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