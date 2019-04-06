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"Спадкоємець Кличкiв": названа доля Усика в супертяжах

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Промоутер Олександра Усика (16-0, 12 КО) впевнений, що українець має всі даними. щоб повторити успіх Віталія та Володимира Кличкiв в суперважкій вазі.

"Спадкоємець Кличкiв": названа доля Усика в супертяжах

"Усик принесе в суперважку вагу свої навички олімпійського чемпіона і досвід безперечного чемпіона в першій важкій. У нього є все, щоб стати спадкоємцем великих братів Кличків, об'єднати пояси і багато років правити дивізіоном", – сказав Красюк в інтерв'ю Matchroom Boxing

Новини
"Я повинен випробувати": Усик дав перший коментар по новому бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик проведе свій дебютний бій у хевівейте 25 травня.

Бій кримчанина з камерунцем Карлосом Такамом відбудеться 25 червня в Оксон-Хіллі (штат Меріленд). Букмекери вже опублікували однозначні котирування на цей поєдинок.

Відзначимо, що поєдинок українця перенесли через через проведення 18 травня битви американського чемпіона Деонтея Уайлдера з його співвітчизником Домініком Бризiлом.

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Олександр КрасюкОлександр Усик
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