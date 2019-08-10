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"Собаки гавкають": Усик відповів "хворим українцям" за критику

4.2т Читати матеріал російською

Непереможний український важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО), назвав всіх, хто нецензурно критикує його в інтернеті "хворими" і закликав не звертати на них увагу.

"Пишуть мені люди. Підтримують в якихось речах, в якихось навпаки критикують. Хочу сказати: не звертайте увагу на критиків, караван йде, собаки гавкають. Ніякої температури вони не роблять. Вони просто гавкають і це їх право. Кожна людина має право висловитися. Природно, в грубій формі і з образами - це не дуже коректно, але це правило вибору кожного - хто як хоче, той так і виражається. Не можна їх засуджувати - їх просто навчили це робити, навчили так спілкуватися. Засудження тут зайві - їм треба побажати добра і побільше молитися, тому що, менi здається, це хвороба", - заявив Усик під час свого прямого ефіру в Instagram.

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"Велика подяка": Усик прокоментував ефір із Шарієм

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик отримав масу невтішних і образливих коментарів під відео, в якому він захоплюється діяльністю скандального блогера Анатолія Шарія.

Пізніше рознос боксеру влаштував офіцер ЗСУ, полковник Антолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook. У коментарях під постом Дмитро Ярош назвав Усика "кремлівським пі***асом".

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Олександр Усик
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Был Усик,стал хусик
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Сашко - людина свободна і це добре. Не хотілось про це писати, але ж не втримався. У людини не віруючої свобода може бути тільки плотська, у віруючої - духовна. Може помиляюсь, але не бачу у нього свободи духовної, а якщо це так, то він людина тільки релігійна.
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