"Собаки гавкають": Усик відповів "хворим українцям" за критику

Непереможний український важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО), назвав всіх, хто нецензурно критикує його в інтернеті "хворими" і закликав не звертати на них увагу.

"Пишуть мені люди. Підтримують в якихось речах, в якихось навпаки критикують. Хочу сказати: не звертайте увагу на критиків, караван йде, собаки гавкають. Ніякої температури вони не роблять. Вони просто гавкають і це їх право. Кожна людина має право висловитися. Природно, в грубій формі і з образами - це не дуже коректно, але це правило вибору кожного - хто як хоче, той так і виражається. Не можна їх засуджувати - їх просто навчили це робити, навчили так спілкуватися. Засудження тут зайві - їм треба побажати добра і побільше молитися, тому що, менi здається, це хвороба", - заявив Усик під час свого прямого ефіру в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик отримав масу невтішних і образливих коментарів під відео, в якому він захоплюється діяльністю скандального блогера Анатолія Шарія.

Пізніше рознос боксеру влаштував офіцер ЗСУ, полковник Антолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook. У коментарях під постом Дмитро Ярош назвав Усика "кремлівським пі***асом".

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