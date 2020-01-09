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9 січня • оновлено в 20:52
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Сміявся над Усиком: британець кинув виклик Повєткіну

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Британець Ділліан Уайт виявив бажання побитися з росіянином Олександром Повєткіним навесні нинішнього року.

31-річний боксер, який глузував з українця Олександра Усика, вважає, що поєдинок проти Російського Витязя вийде дуже яскравим. Крім того, в інтерв'ю Sky Sports Уайт підколов американського чемпіона Деонтея Уайлдера.

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Ділліан Уайт

Ділліан Уайт

Sky Sports

"Я не збираюся ще 800 днів чекати бою з Уайлдером. Нафіга? Чув, мій промоутер говорив про дату 18 квітня. На неї я орієнтуюся. Якщо Повєткін хоче бою, він його отримає. Ми обидва не дуже рухливі боксери, тому просто прем вперед. Це буде рубка. Повєткін виходить вна ринг битися. Давайте з'ясуємо, чий лівий хук кращий", – сказав Уайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Повєткін в своєму останньому поєдинку розійшовся миром з американцем Майклом Хантером.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Олександр Повєткін Ділліан Уайт
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