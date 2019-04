"Сміливість": британський олімпійський чемпіон кинув виклик Ломаченку

Чемпіон літніх Олімпійських ігор у Лондоні британський боксер Люк Кемпбелл висловився про проведення поєдинку з українцем Василем Ломаченком. Він зазначив, що олімпійські медалісти повинні зійтися на ринзі між собою.

"Кролла в бою з Ломаченком показав сміливість, проте Василь продемонстрував клас. Чемпіони Олімпійських ігор абсолютно точно заслуговують того, щоб провести поєдинок між собою", – написав британець на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Courageous from Crolla but Loma showed his class yesterday. Olympic gold medalist vs Olympic gold medalist definitely has a ring to it!