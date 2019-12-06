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6 грудня • оновлено в 22:57
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Смерті в боксі: Кличко висловився про трагедії з Дадашевим, Деєм та іншими

1.6т
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Колишній чемпіон світу у суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко висловив надію на те, що незабаром боксерів будуть більш ретельно перевіряти медичні служби.

Говорячи про випадки смертей в боксі, українець розповів про те, яким він бачить шляхи вирішення проблеми.

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Володимир Кличко

Володимир Кличко

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"Моя мрія – щоб любителі та професіонали працювали під керівництвом об'єднаної асоціації з надійними структурами. Багато боксерів не мають медичної страховки або їхні життя не застраховані. І якщо з ними щось трапляються, то їх порятунок коштує дуже дорого", – сказав Кличко в інтерв'ю Hamburger Abendblatt, пише sport1.de.

Нагадаємо, тільки в 2019 році від травм, отриманих в боях, померли росіянин Максим Дадашев, американець Патрік Дей, аргентинець Уго Сантільяна, болгарин Борис Станчев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко зробив резонансну заяву про повернення на ринг.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Володимир Кличко
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