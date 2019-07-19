Слідом за Усиком: росіянин Гассієв скасував дебют у суперважах — названа причина

Колишній чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі росіянин Мурат Гассієв отримав травму плеча і змушений відкласти свій дебют у суперважкій вазі.

На 27 липня був запланований бій Гассієва проти американця Джоуї Давейко, однак він не відбудеться, повідомляє журналіст ESPN Стів Кім у своєму Twitter.

So Im told Murat Gassiev has pulled out of his bout vs Joey Dawejko, has some issue with his shoulder... #boxing #Buzzkill — Steve Kim (@StevESPNKim) July 18, 2019

Мурат Гассієв boxingscene.com

Гассієв не виходив на ринг протягом року. У липні 2018-го він зазнав своєї першої поразки на професійному рингу від українця Олександра Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Після цього Мурат переніс операцію на лівому плечі й проходив процес відновлення після травми.

Його запланований поєдинок із Давейком буде скасований або перенесений на іншу дату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилася дата титульного бою українського чемпіона світу Олександра Гвоздика з росіянином.

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