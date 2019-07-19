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Слідом за Усиком: росіянин Гассієв скасував дебют у суперважах — названа причина

2.7т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі росіянин Мурат Гассієв отримав травму плеча і змушений відкласти свій дебют у суперважкій вазі.

На 27 липня був запланований бій Гассієва проти американця Джоуї Давейко, однак він не відбудеться, повідомляє журналіст ESPN Стів Кім у своєму Twitter.

Мурат Гассієв

Мурат Гассієв

boxingscene.com

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"Своя дорога": Гассієв не залишає в спокої Усика

Гассієв не виходив на ринг протягом року. У липні 2018-го він зазнав своєї першої поразки на професійному рингу від українця Олександра Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Після цього Мурат переніс операцію на лівому плечі й проходив процес відновлення після травми.

Його запланований поєдинок із Давейком буде скасований або перенесений на іншу дату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилася дата титульного бою українського чемпіона світу Олександра Гвоздика з росіянином.

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Мурат Гассієв
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Merlo Susan
Merlo Susan
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