Слідом за Усиком: росіянин Гассієв скасував дебют у суперважах — названа причина

Колишній чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі росіянин Мурат Гассієв отримав травму плеча і змушений відкласти свій дебют у суперважкій вазі.

На 27 липня був запланований бій Гассієва проти американця Джоуї Давейко, однак він не відбудеться, повідомляє журналіст ESPN Стів Кім у своєму Twitter.

So Im told Murat Gassiev has pulled out of his bout vs Joey Dawejko, has some issue with his shoulder... #boxing #Buzzkill