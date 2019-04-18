Слідом за Усиком: Гассiєв зробив офіційну заяву

Російський боксер Мурат Гассiєв після поразки від українця Олександра Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії прийняв рішення повернутися в ринг. Екс-чемпіон світу підписав контракт із Matchroom Boxing і оголосив про перехід у супертяжі.

Росіянин під керівництвом своїх нових со-промоутерів слідом за Усиком повинен дебютувати в новій вазі незабаром у США.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що глава Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що вони докладуть максимум зусиль для того, щоб організувати бій-реванш Олександра Усика і Мурата Гассієва.

Нагадаємо, що Усик дебютує в суперважкій вазі поєдинком 25 травня проти камерунця Карлоса Такама. Букмекери вже опублікували ставки на цей бій.

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