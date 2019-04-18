ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Слідом за Усиком: Гассiєв зробив офіційну заяву

Читати матеріал російською

Російський боксер Мурат Гассiєв після поразки від українця Олександра Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії прийняв рішення повернутися в ринг. Екс-чемпіон світу підписав контракт із Matchroom Boxing і оголосив про перехід у супертяжі.

Росіянин під керівництвом своїх нових со-промоутерів слідом за Усиком повинен дебютувати в новій вазі незабаром у США.

Новини
"Мені не подобається": Гассiєв зробив заяву про Усика

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що глава Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що вони докладуть максимум зусиль для того, щоб організувати бій-реванш Олександра Усика і Мурата Гассієва.

Нагадаємо, що Усик дебютує в суперважкій вазі поєдинком 25 травня проти камерунця Карлоса Такама. Букмекери вже опублікували ставки на цей бій.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки