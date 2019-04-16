"Слава Україні!" Ломаченко викликав захват у Росії - фотофакт

Чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО), перемігши в ніч з 12 на 13 квітня британця Ентоні Кроллу, викликав захват у шанувальників боксу в Російській Федерації.

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Провідні російські спортивні видання присвятили нашому боксеру перші шпальти, назвавши матеріали хвалебними заголовками.

Вболівальники з Росії також були одностайні у своєму захваті від успіху українця в США.

"Вітаю всіх українців! Від щирого серця! Перемога на класі", "Якщо він також пройдеться по Девісу і Лопесу і вчасно закінчить кар'єру, то точно стане кращим боксером всіх часів", "Слава Васі! Слава Ломаченку старшому.! Слава Аккерману! слава Україні!" - пишуть користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, через деякий час після бою з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Однак справжній діагноз виявився не таким страшним.

Відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис зустрічі.

Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кроллою, розповів про "найбільшу помилку".

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