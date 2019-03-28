МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Слава Україні!" Гвоздика гаряче зустріли в США

1.6тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) у суботу, 30 березня проведе добровільний захист титулу.

Бій пройде у Філадельфії (США), де українська діаспора гаряче зустріла нашого боксера. Спортсмена під вигуки "Слава Україні!" пригостили короваєм.

Олександр Гвоздик (у центрі)

Олександр Гвоздик (у центрі)

Новини
Гвоздик — Нгумбу: букмекери дали принизливі котирування на бій українського чемпіона

Нагадаємо, що суперником 31-річного харків'янина буде 37-річний француз конголезького походження Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Олександр Гвоздик у США

Олександр Гвоздик у США

Орієнтовний початок зустрічі — у ніч на неділю, 31 березня, о 04:50 за київським часом. OBOZREVATEL буде вести онлайн трансляцію бою Гвоздик — Нгумбу.

У своєму крайньому поєдинку 1 грудня Гвоздик завоював титул чемпіона світу, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Гвоздик - Нгумбу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик - Нгумбу
Особа
Олександр Гвоздик
Місце
СШАФіладельфія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
3
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Murphy Bonnie
Murphy Bonnie
Google платить мені $ 130 до 180 $ за годину для роботи в Інтернеті з home..... i зробили $ 29583 в цьому місяці онлайн робота з home..... i я звичайний студент і я працюю від 2 до 3 годин на день у вільний час легко з дому ...... кожен може виконати цю роботу і заробити більше доларів в режимі он-лайн, просто перейдіть за цим посиланнямм i дoтримуйтесь деталей ....... ..... >>>>>>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Peterson Ruth
Peterson Ruth
Google платить мені $ 130 до 180 $ за годину для роботи в Інтернеті з home..... i зробили $ 29583 в цьому місяці онлайн робота з home..... i я звичайний студент і я працюю від 2 до 3 годин на день у вільний час легко з дому ...... кожен може виконати цю роботу і заробити більшеe д0ларів в режимi oн-лайн, прoстo перейдіть за цим пoсиланням i дoтримуйтесь деталей ....... ..... >>>>>>>>>>>>> ­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки