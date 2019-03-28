"Слава Україні!" Гвоздика гаряче зустріли в США

Чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) у суботу, 30 березня проведе добровільний захист титулу.

Бій пройде у Філадельфії (США), де українська діаспора гаряче зустріла нашого боксера. Спортсмена під вигуки "Слава Україні!" пригостили короваєм.

Олександр Гвоздик (у центрі)

Нагадаємо, що суперником 31-річного харків'янина буде 37-річний француз конголезького походження Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Олександр Гвоздик у США

Орієнтовний початок зустрічі — у ніч на неділю, 31 березня, о 04:50 за київським часом. OBOZREVATEL буде вести онлайн трансляцію бою Гвоздик — Нгумбу.

У своєму крайньому поєдинку 1 грудня Гвоздик завоював титул чемпіона світу, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.

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