''Скинув іржу'': Мейвезер про побиття у Японії

Легендарний американський непереможний чемпіон Флойд Мейвезер, який 31 грудня у Японії жорстоко побив місцевого кікбоксера Теншіну Насукаву, заявив, що не готувався до цього трираундового виставкового поєдинку.

"Убивчий" удар Мейвезера

"Як думаєте, я готувався до бою? Звичайно ж, ні. Уся підготовка — декілька разів показався у залі, трішечки побоксував у спарингу з Декуаном Мейсом. Знаєте цього хлопця? Молодий чемпіон. Я уже називаю його чемпіоном. Тому що він стане чемпіоном, якщо буде слухатися, набиратися досвіду.

Це навіть і спарингом не назвеш. Просто трішечки скинув іржу, щоб гарненько розважити всіх вас, чуваки!", — цитує Мейвезера vringe.com.

Нагадаємо, що в Сайтама (Японія) відбувся головний поєдинок турніру зі змішаних єдиноборств Rizin 14.

У виставковому 3-раундовому бою за правилами боксу американець Флойд Мейвезер побив місцевого боксера Теншіна Насукаву. Екс-чемпіон світу з боксу із перших секунд заволодів ініціативою і під час першого раунду тричі відправляв опонента в нокдаун.

Після третього падіння японця на канвас рингу, рефері зупинив поєдинок, присудивши Флойду перемогу технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер отримав 9 мільйонів доларів за виставковий бій проти японця Теншіна Насукави.

"Якби вам запропонували 9 мільйонів за 9-хвилинний спаринг у Токіо, ви б погодилися? Для мене це 9-хвилинна прогулянка", — написав Флойд в Instagram.